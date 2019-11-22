Лестер не собирается продавать лидеров

Новости спорта:Роджерс намерен сохранить костяк команды до лета.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что клуб не продаст ключевых игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести защитника Бенджамина Чилвела и полузащитника Джеймса Мэддисона. Также и другие клубы интересовались лидерами «Лестера».

«Мы хотим расти, и в этой команде есть такие возможности. Мы не планируем никого продавать в январе. Наша задача — сохранить текущий состав и, если будет возможность, усилиться новыми игроками. Если нет, то мы продолжим играть с тем составом, который у нас есть. Наша команда очень сильна», — приводит слова Роджерса The Telegraph.

«Лестер» в настоящее время занимает второе место в чемпионате АПЛ. В 12 матчах команда Брендана Роджерса набрала 26 очков.