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Фергюсон похвалил своего бывшего игрока за его работу у руля сборной

Фергюсон похвалил своего бывшего игрока за его работу у руля сборной
11:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Алекс Фергюсон доволен Райаном Гиггзом.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился мнением о наставнике сборной Уэльса Райане Гиггзе.

«Райан всегда хотел быть на высоких ролях. Он очень умный, у него огромный запас сил, и он проводит огромную и качественную работу со сборной Уэльса. Также очень важно, что Гиггз даёт шанс молодым игрокам развиваться. Это просто фантастика», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.

Обыграв национальную команду Венгрии (2:0), сборная Уэльса вышла на второй подряд чемпионат Европы. Однако, когда федерация назначила главным тренером команды Райана Гиггза, это был не самый очевидный выбор.

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Валлиец подвергся критике, когда летом национальная команда уступила Венгрии и Хорватии. Тогда сборная Уэльса была на грани невыхода в финальную часть Евро-2020. Однако 3 победы и 2 ничьи в последующих матчах помогли команде Райана Гиггза выйти напрямую в летнюю стадию чемпионата Европы.

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Алекс Фергюсон, АПЛ, Райан Гиггз, Новости спорта, Новости футбола.
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