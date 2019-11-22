Фергюсон похвалил своего бывшего игрока за его работу у руля сборной

Новости спорта:Алекс Фергюсон доволен Райаном Гиггзом.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился мнением о наставнике сборной Уэльса Райане Гиггзе.

«Райан всегда хотел быть на высоких ролях. Он очень умный, у него огромный запас сил, и он проводит огромную и качественную работу со сборной Уэльса. Также очень важно, что Гиггз даёт шанс молодым игрокам развиваться. Это просто фантастика», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.

Обыграв национальную команду Венгрии (2:0), сборная Уэльса вышла на второй подряд чемпионат Европы. Однако, когда федерация назначила главным тренером команды Райана Гиггза, это был не самый очевидный выбор.

Валлиец подвергся критике, когда летом национальная команда уступила Венгрии и Хорватии. Тогда сборная Уэльса была на грани невыхода в финальную часть Евро-2020. Однако 3 победы и 2 ничьи в последующих матчах помогли команде Райана Гиггза выйти напрямую в летнюю стадию чемпионата Европы.