Экс-тренер Реала хочет поработать в АПЛ

Новости спорта:Саньтяго Солари признался, что не против попробовать свои силы в АПЛ.

Бывший главный тренер Реала Сантьяго Солари заявил, что хотел бы однажды поработать в АПЛ.

Аргентинский наставник находится без работы с марта этого года, когда он покинул мадридский клуб.

"Я хотел бы поработать в английской Премьер-лиге. Я смотрю много матчей АПЛ. Этот топ-лига, которая переживает великий момент в истории", – приводит слова Солари издание AS.

"Там выступают невероятные игроки и работают некоторые из лучших тренеров в мире. К тому же, не будем забывать, что четыре команды из Англии выступали в финалах двух крупнейших еврокубков в прошлом сезоне".