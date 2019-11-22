Экс-клуб Ярмоленко хочет подписать одноклубника Роналду

Новости спорта:Дортмундская Боруссия может подписать полузащитника Ювентуса Эмре Джана.

Дортмундская Боруссия может подписать полузащитника Ювентуса Эмре Джана, передает Goal.com со ссылкой на немецкий Bild.

Главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр заинтересован в том, чтобы расширить потенциал своей команды в полузащите, а Джан занимает высокое место в списке его трансферных приоритетов.

В нынешнем сезоне 25-летний Эмре сыграл только в четырех матчах Старой синьоры во всех турнирах и предположительно задумывается над возможной сменой клуба.

Джан присоединился к Ювентусу в качестве свободного агента летом прошлого года по окончании его контракта с Ливерпулем.

Боруссия на сегодняшний день занимает шестое место в таблице Бундеслиги и сегодня проведет матч с Падерборном в 21:30 по киевскому времени.