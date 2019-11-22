Боруссия Дортмунд - Паденборн: анонс 12-го тура Бундеслиги

Новости спорта:Вашему вниманию анонс матча 12-го тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Падерборном.

Сегодня, 22 ноября, Боруссия из Дортмунда на своем стадионе примет аутсайдера Бундеслиги Падерборн.

Боруссия Д - Падерборн

Германия. Дортмунд. Стадион "Вестфален"

Арбитр: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг)

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Хакими — Витцель, Вайгль — Санчо, Ройс, Азар — Алькасер

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Килиан, Шонлау, Коллинз — Прёгер, Гьясула, Сабири, Хольтманн — Василиадис — Мишель

Боруссия, отлично начавшая сезон, в последнее время не блещет результатами. В последнем туре игроки Люсьена Фавра уступили на выезде Баварии 0:4. В этом матче точно не сыграет Томас Дилэйни, под вопросом Марко Ройс. Однако, в целом, хозяева подходят к матчу в полной боевой готовности.

Падерборн пока что главный претендент на понижение в классе. Несмотря на то, что у команды не худшая атака и не худшая защита она идет на последнем месте. Причем отставание от спасительного 15-го места весьма солидное - 6 очков.

Последние три матча Падерборн не может забить, в чистую проигрывая владения мячом. Зная, какой футбол исповедует Боруссия, можно поставить, что их владение будет больше, чем 65%.

Прошлая встреча в Бундеслиге на "Вестфалене", которая состоялась 18 апреля 2015 года, завершилась поражением для гостей 0:3.

Букмекеры уверенны в победе клуба из Дортмунда. Их победа оценивается в 1,2. На ничью коэффициент 8,8. Победа Падерборна в 15,5.