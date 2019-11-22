Григорчук покинет Астану, вместо него придет другой украинский специалист

Новости спорта:Роман Григорчук уйдет с поста главного тренера Астаны.

Согласно информации казахстанских источников, Астана намерена попрощаться с Романом Григорчуком, а на его место позвать экс-наставника Металлиста и Днепра Мирона Маркевича.

При украинце Григорчуке клуб сумел взять "золото" чемпионата Казахстана, но не сумела пройти в основной раунд Лиги чемпионов и уступила во всех четырех встречах ЛЕ с общим счетом 1:14.

Для Григорчука Астана не первый зарубежный клуб в тренерской карьере. До клуба из Казахстана 54-летний специалист успешно возглавлял азербайджанскую Габалу, а в начале карьеры тренировал латвийские Динабург и Вентспилс.

В Украине он известен работой в запорожском Металлурге и одесском Черноморце, с которым выходил в 1/16 Лиги Европы.