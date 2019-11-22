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Терри: Де Брюйне и Салах не дотягивали до уровня Челси

Терри: Де Брюйне и Салах не дотягивали до уровня Челси
17:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бывший защитник "синих" объяснил, почему бельгиец и египтянин не добились успеха в клубе.

Легенда Челси Джон Терри рассказал, почему нападающий Мохамед Салах и полузащитник Кевин Де Брюйне не смогли заиграть в лондонском клубе.

"Помню то время, когда Салах и Де Брюйне выступали за Челси. К сожалению, они не дотягивали до стандартов того времени. Оба игрока были очень талантливыми, но при этом очень юными. У Жозе Моуринью не было времени, чтобы помочь им адаптироваться в Челси. Он не мог ставить их в команду, убирая Даффа или Роббена.

Как я уже говорил ранее, если ты приходишь в команду и играешь на 10-20% ниже стандартов Даффа и Роббена, которые забивали по 20 голов за сезон, то у тебя ничего не выйдет. Рад за этих ребят. Салах и Де Брюйне уже давно доказали, что являются прекрасными игроками, но в то время они не были достаточно хороши для Челси", - передает слова Терри Dubai Eye.Ювентус согласовал трансфер российского футболиста

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Напомним, Де Брюйне и Салах покинули команду в 2014 и в 2016 году соответственно.

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Джон Терри, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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