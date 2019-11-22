Роналду травмирован и вряд ли сыграет против Аталанты Малиновского

Новости спорта:Криштиану Роналду будет продолжать программу восстановления и готовиться к ЛЧ.

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду вряд ли выступит против Аталанты в чемпионате Италии.

"На 99% КриРо не будет играть. Когда он возвратился из сборной, он отметил, что в первом поединке чувствовал себя лучше, а во второй чувствовал боль. Это также и психологическая проблема.

Наша главная цель - Лига чемпионов, мы должны избавиться от этого повреждение. Поэтому он, скорее всего, не будет выступать против Аталанты и продолжит программу восстановления", - приводит слова итальянца gazzetta.it.