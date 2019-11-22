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"Он лучше меня": Гвардиола отреагировал на приход Моуринью в Тоттенхэм

"Он лучше меня": Гвардиола отреагировал на приход Моуринью в Тоттенхэм
18:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении к тренерской работе Жозе Моуринью, который на этой неделе возглавил "Тоттенхэм Хотспур".

"Думаю, вы, журналисты, знаете Моуринью даже лучше, чем я. Добро пожаловать обратно. Он потрясающий тренер, и я уверен, что он проделает хорошую работу", — приводит слова Гвардиолы Sport.es.

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед". Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в "Челси", который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал "Порту", "Интер" и "Реал".

О назначении Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма" было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего "шпор" с сезона-2014/15.

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Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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