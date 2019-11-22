Шевченко: Ибрагимович по-прежнему способен дать многое любому клубу

Новости спорта:Именитый форвард Андрей Шевченко отреагировал на слухи о возможном возвращении шведа.

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко прокомментировал возможный переход шведского форварда Златана Ибрагимовича в состав "россонери".

"Ибрагимович по-прежнему способен дать многое любому клубу. Будет хорошо, если он вернется в Италию. Он отличный футболист с хорошим резюме. Где бы Ибрагимович ни играл, он делал это на высочайшем уровне.

Если он хочет вернуться в Милан, то сможет существенно помочь команде. Вместе с тем переход в клуб такого уровня означает огромную ответственность", - цитирует Шевченко Calciomercato.

Напомним, швед уже играл за клуб с 2010 по 2012 год, откуда перебрался в ПСЖ.