Стали известны подробности контракта Моуринью с Тоттенхэмом

Новости спорта:Жозе Моуринью получит солидный бонус, если в текущем сезоне выведет свою команду в Лигу чемпионов.

Новоиспечённый главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью получит солидный бонус, если по итогам текущего сезона команда сможет обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, руководство лондонского клуба в случае выполнения поставленной задачи выплатит португальскому специалисту бонус в размере € 2,3 млн.

После 12 туров "Тоттенхэм Хотспур" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "шпор" 14 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.

Напомним, о назначении Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма" было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего "шпор" с сезона-2014/15.