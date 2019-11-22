Стали известны подробности контракта Моуринью с Тоттенхэмом

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19:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жозе Моуринью получит солидный бонус, если в текущем сезоне выведет свою команду в Лигу чемпионов.

Новоиспечённый главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью получит солидный бонус, если по итогам текущего сезона команда сможет обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, руководство лондонского клуба в случае выполнения поставленной задачи выплатит португальскому специалисту бонус в размере € 2,3 млн.

После 12 туров "Тоттенхэм Хотспур" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "шпор" 14 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.

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Напомним, о назначении Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма" было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего "шпор" с сезона-2014/15.

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Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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