"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара

Новости спорта:Немецкий специалист признался, что недоволен формой нападающего.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выразил недовольство игрой нападающего Неймара после матча 14-го тура чемпионата Франции с Лиллем (2:0).

"Неймару не хватает ритма. Он потерял слишком много мячей, слишком много рисковал. Но в принципе это объяснимо, ведь он давно не играл", - приводит слова Тухеля BeIN Sports.

Напомним, бразильский форвард сыграл за парижан впервые с 5 октября. Неймар восстанавливался после травмы, полученной в игре за сборную Бразилии.

В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл 6 матчей в Лиге 1, забив 4 гола.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ.