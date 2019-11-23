"Наш воспитанник": Суркис назвал лучшего украинского форварда

Новости спорта:Игорь Суркис гордится академией киевского клуба.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высазался касательно воспитанников "бело-синих". В частности, он прокомментировал успешные выступления Романа Яремчука.

"Лучший на сегодня украинский форвард Роман Яремчук — это наш воспитанник. Да, он в молодом возрасте покинул Динамо, но этот трансфер стал для него важным шагом для дальнейшего развития.

У нас Роман не проходил в состав из-за серьезной конкуренции, но клуб не стал мариновать его в дубле или предоставлять какое-то несерьезное игровое время.

Мы пошли навстречу Яремчуку и дали ему возможность развиваться в другом месте. Теперь он забивать в национальной команде и помог ей квалифицироваться на Евро-2020", - приводит слова Суркиса клубный сайт Динамо.