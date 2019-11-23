Cын Мальдини впервые попал в заявку Милана на матч Серии А

Новости спорта:Даниэль Мальдини впервые в карьере попал в заявку команды на матч Серии A.

Нападающий Милана Даниэль Мальдини впервые в карьере попал в заявку команды на матч Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport. 18-летний форвард вошел в список игроков, которые готовятся к поединку 13-го тура чемпионата Италии против Наполи.

Мальдини провел летние сборы с первой командой Милана и получал игровое время в товарищеских матчах. Даниэль дебютировал за россонери в поединке Международного кубка чемпионов против Баварии.

Даниэль — младший сын легендарного капитана и защитника Милана Паоло Мальдини, который сейчас занимает пост технического директора клуба. На прошлой неделе нападающий подписал новый контракт с россонери до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мальдини провел 5 матчей за юношескую команду Милана, отметившись 3 голами.

Милан идет на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 12 турах. Завтра, 23 ноября, команда Стефано Пиоли дома примет Наполи. Начало встречи в 19:00.