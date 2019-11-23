Моуриньо отрицает возможность продажи Кейна

Новости спорта:Португалец намерен выигрывать трофеи с капитаном сборной Англии.

Новоиспеченный главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо в интервью журналистам рассказал, что даже не думает о возможной продаже нападающего Харри Кейна.

«Если вы хотите подписать Кейна, это невозможно. Он — один из лучших нападающих в мире. Его команды — сборная Англии или Тоттенхэм — должны выходить с ним на новый уровень и выигрывать титулы», — цитирует португальца ESPN.

«Кейну нужно побеждать с нами, чтобы подчеркнуть то качество, которое он представляет на поле, и голы, что он забивает».

В нынешнем сезоне англичанин провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал результативную передачу.

Напомним, Жозе на неделе сменил у руля команды уволенного Маурисио Почеттино. Сегодня он дебютирует в новом клубе в матче с Вест Хэмом. Начало — в 14:30 по киевскому времени.