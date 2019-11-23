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Челси нацелилось на форварда из России

Челси нацелилось на форварда из России
09:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:В ЦСКА уже начали искать Федору Чалову замену.

Челси может подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова ближайшей зимой, сообщает Sky Sports.

Сделка зависит от того, будет ли успешной апелляция Синих о снятии с них запрета на подписание новых игроков в течение двух трансферных окон. Дело рассматривается Спортивно-арбитражным судом в Лозанне, а решение вынесут к середине декабря.

Помимо Челси, в услугах Чалова по-прежнему заинтересован Кристал Пэлас, который пытался подписать россиянина минувшим летом. Последнее предложение стоимостью 23 миллиона фунтов московский клуб отклонил.

Тем не менее, источники издания сейчас заявляют, что в Москве уже начали искать замену Чалову.

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В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 5 голов и столько же результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.

Также в случае снятия трансферного запрета на Стамфорд Бридж поборются за подпись защитника Лестера Бена Чилуэлла.

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ЦСКА, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Федор Чалов.
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