"Я довольно обидчив": Тотти не намерен возвращаться в Рому

Новости спорта:Франческо Тотти заявил о невозможности возвращения в римский клуб.

Бывший капитан Ромы Франческо Тотти заявил о невозможности возвращения в римский клуб.

"Я довольно обидчив. Когда я решу пойти по этому пути, я закончу его. Если теперь Рома попросит меня вернуться, это поставит меня в очень большое затруднение.

Но я откажусь, потому что уважаю принятое решение и продолжаю свой путь. Хочу лишь следить за игроками и передавать им свой опыт", - сказал Тотти в интервью итальянскому Football Italia.

Напомним, Тотти выступал в составе Ромы с 1992 по 2017 год, после чего его назначили на пост директора клуба. Однако из-за сложных отношений с руководством он покинул "волков" летом 2019 года.