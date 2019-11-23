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"Я довольно обидчив": Тотти не намерен возвращаться в Рому

"Я довольно обидчив": Тотти не намерен возвращаться в Рому
09:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Франческо Тотти заявил о невозможности возвращения в римский клуб.

Бывший капитан Ромы Франческо Тотти заявил о невозможности возвращения в римский клуб.

"Я довольно обидчив. Когда я решу пойти по этому пути, я закончу его. Если теперь Рома попросит меня вернуться, это поставит меня в очень большое затруднение.

Но я откажусь, потому что уважаю принятое решение и продолжаю свой путь. Хочу лишь следить за игроками и передавать им свой опыт", - сказал Тотти в интервью итальянскому Football Italia.

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Напомним, Тотти выступал в составе Ромы с 1992 по 2017 год, после чего его назначили на пост директора клуба. Однако из-за сложных отношений с руководством он покинул "волков" летом 2019 года.

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ФК Рома, Футбол, Франческо Тотти, Новости футбола.
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