"Он - воин": игрок Интера похвалил Ибрагимовича

Новости спорта:Ромелу Лукаку лестно отозвался об Ибрагимовиче.

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в чемпионат Италии.

«Златан — воин. Мы с ним действительно похожи, потому что оба столкнулись с трудными обстоятельствами в детстве, и, когда общаемся, мы понимаем друг друга с полуслова.

Златан — один из трёх самых умных игроков, которых я когда-либо встречал. Не все знают, но он очень помог мне, когда я перешёл в „Манчестер Юнайтед“.

Он сидел со мной в автобусе, мы много разговаривали, он давал мне советы. Даже сейчас он обладает невероятной силой, у него есть качества чемпиона. Надеюсь, Ибрагимович вернётся в Серию А», — приводит слова Лукаку Corriere dello Sport.