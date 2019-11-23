Балотелли намерен покинуть Брешию ради турецкого гранда

Новости спорта:Нападающий Брешии Марио Балотелли не против перейти в Галатасарай.

Нападающий Брешии Марио Балотелли не против перейти в Галатасарай, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У скандально известного нападающего не идут дела в нынешнем клубе, где он забил 2 гола в 7 матчах нынешнего сезона. На неделе стало известно, что главный тренер команды Фабио Гроссо выгнал игрока с тренировки команды.

Пока настроения Марио перейти в турецкий чемпионат не радикальны, и агенту Мино Районе еще не приходилось вступать в дело.

Напомним, что 29-летний Балотелли присоединился к Брешии только в августе, бесплатно перейдя из Марселя.

На сегодняшний день Брешия занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.