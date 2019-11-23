"Сюрприз для меня": Мораес поблагодарил врачей Шахтера

Новости спорта:Форвард Шахтера рассказал о восстановлении от травмы, и подвел итоги матча против ПФК Львов.

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал хет-трик в матче против «Львова» (4:1).

«Очень счастлив. Очень важно ценить партнеров по команде. Очень рад этому моменту. Стараюсь с каждым годом выступать лучше, чем раньше. Очень счастлив, что могу помогать команде.

Когда была травма, когда ехал в больницу, в голове крутились мысли обо всем, что могло ужасного произойти, насколько надолго могу вылететь. Очень счастлив, это большой сюрприз, что так быстро восстановился.

Мы понимаем друг друга в команде, так становится легче. Пенальти – всегда та ответственность, которую я любил на себя брать. Я бы бил каждый пенальти, всегда», – сказал Мораес.