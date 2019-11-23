Маркевич оценил перспективы Динамо в Лиге Европы

Новости спорта:Мирон Маркевич поделился мнением о выступлениях украинских клубов в еврокубках.

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины по футболу Мирон Маркевич поделился мнением о выступлениях украинских клубов в еврокубках.

— Многие критикуют уровень отечественных соревнований по футболу, тем не менее, «Шахтер», «Динамо» и «Александрия» выступают в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, три сборные Украины к концу года добились отличных результатов. Может, не все так плохо?

— Где-то вы правы. Но все равно хотелось бы, чтобы в Премьер-лиге уровень игры был выше. В тоже время, картина, которую мы видим, говорит о том, что Украина по-прежнему в числе лучших футбольных держав Старого света.

Сейчас у всех наших клубов есть шансы пробиться в плей-офф евротурниров. «Динамо» должно выходить из группы ЛЕ при любых раскладах. Посмотрим за «Шахтером». Две ничьи с загребским «Динамо» немного уменьшили шансы дончан. Тем не менее, все, по-прежнему, зависит от самих «горняков». «Александрия» неплохо проявляет себя на фоне таких сильных соперников, как «Вольфсбург», «Гент» и «Сент-Этьен». Вспоминая матчи команды Владимира Шарана в первых четырех турах, есть основания предполагать, что александрийцы могут выиграть в двух оставшихся матчах и пробиться в плей-офф лиги Европы. Этого я им желаю от всей души.