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Вилаш-Боаш назвал возможную причину провала Моуриньо в Тоттенхэме

Вилаш-Боаш назвал возможную причину провала Моуриньо в Тоттенхэме
12:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вилаш-Боаш не исключает, что Моуриньо не сойдется характерами с президентом клуба.

Андре Виллаш-Боаш рад за Жозе Моуриньо, но сомневается, что 56-летний португалец сработается с президентом клуба Даниэлем Леви.

"Я рад за Моуриньо. Такой тренер не может находиться без работы почти год. Есть тренеры, что могут взять творческий отпуск, как я, но не Жозе. Он одержим футболом".

"Он будет работать с Даниэлем Леви, которого я хорошо знаю. Это необычно. Это две личности, которые сумели договориться, но я не уверен, что они сработаются. Тем не менее, у Тоттенхэма появился тренер, с которым можно выигрывать трофеи", — приводит слова Андре Виллаша-Боаша L’Equipe.

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Виллаш-Боаш тренировал Тоттенхэм с 2012 по 2013 год.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости спорта, Новости футбола, Андре Вилаш-Боаш.
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