Капитан Аталанты: Не считаю Шахтер серьезным соперником

Новости спорта:Алехандро Гомес поделился ожиданиями от матчей с Шахтером и загребским Динамо.

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес поделился ожиданиями от матчей с «Шахтером» и загребским «Динамо».

«Сильно хотим выйти в плей-офф ЛЧ, это зависит от нас. Должны хорошо сыграть с «Динамо» Загреб, потом выезд в Харьков. Вероятно, в первых матчах мы немного недооценили хорватов и «Шахтер».

На европейской арене нам труднее из-за сильных соперников. В случае с «Ман Сити» это очевидно, но о «Динамо» З и «Шахтере» мы не думали как о серьезных соперниках из-за слабых национальных чемпионатов.

Не хочу объяснять поражение 0:4 в Загребе, но я хотел бы снова показать такой футбол, как с «Шахтером». Мы тогда проиграли из-за желания переусердствовать», – сказал Гомес в интервью La Gazzetta dello Sport.