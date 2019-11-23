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Боруссия чуть не опозорилась против Падерборна: обзор матча (Видео)

Боруссия чуть не опозорилась против Падерборна: обзор матча (Видео)
12:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Боруссия совершила камбэк против явного аутсайдера Бундеслиги.

В рамках 12-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала дома Падерборн, аутсайдера чемпионата Германии. Все считали, что игроки Фавра без особых проблем добудут важнейшие 3 очка в борьбе за чемпионство, увы, все пошло совершенно по иному.

Боруссия Д — Падерборн 3:3

Голы: Санчо, 47, Витсель, 84, Ройс, 90+3 — Мамба, 5, 38, Холтманн, 43

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими, 46) — Дауд (Азар, 46), Витсель — Санчо, Ройс, Геррейру — Алькасер (Брандт, 45+2)

Падерборн: Цингерле — Янс, Килиан, Шонлау, Коллинс — Гжасула, Василиадис (Сабири, 40) — Прегер, Золински (Мишель, 77), Холтманн (Антви-Аджей, 62) — Мамба

Предупреждения: Вайгль, Хакими — Коллинз.

Уже после первого тайма гости благодаря дублю Мамбы и результативному удару Холтмана ошеломили не только оппонентов, но и их болельщиков. 

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Джейдон Санчо уже в начале второго тайма немного сократил отставание. Дальше было сложнее. Хозяева как не старались не могли сломить защиту гостей. Под занавес матча Витсель повысил градус интриги на максимум, а на 90+3 минуте Марко Ройс вырвал ничью, которая сродни поражению.

Падерборн с пятью очками в активе занимает последнюю строчку в Бундеслиге и является главным кандидатом на вылет. 

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Бундеслига, Новости футбола, Падерборн, Боруссия Дртмунд.
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