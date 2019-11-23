Барселона и Реал хотят видеть у себя в составе экс-игрока Шахтера

Новости спорта:Полузащитник Челси интересен грандам Примеры.

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Виллиан может перейти в Барселону. Однако ни за одно трансферное окно "Блаугранас" так и не смогли договориться о трансфере бразильца.

Летом у него контракт заканчивается, конкуренцию Барселоне собирается составить мадридский Реал. В составе "сливочных" уже выступают экс-аристократы Эден Азар и Тибо Куртуа.

В составе Челси Виллиан выступает с 2013 года. За это время в АПЛ он сыграл 198 матчей и забил 26 очков. С 2007 по 2012 он выступал за Шахтер. В чемпионате Украине игрок провел 140 матчей и забил 20 голов.

За сборную Бразилии сыграл 69 поединков, в которых 9 раз поражал ворота соперников.