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Маркевич: В сборной все отлично, только коротковата скамейка запасных

Маркевич: В сборной все отлично, только коротковата скамейка запасных
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Маркевич считает, что от Украины на футбольном Евро жду как минимум 1/4 финала.

Глава комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич поделился мнением об игре нашей национальной команды.

Заслуженный тренер Украины ждет от "сине-желтой" дружины на Евро-2020 высоких результатов, сообщает пресс-служба УАФ.

"Молодцы! Так скажу о выступлении наших футболистов в отборочном турнире Евро-2020. Главная команда страны не только пробились в финальную часть континентального первенства, но сделала это с первого места своей группе. При этом подопечные Андрея Шевченко показали хороший футбол. Вот только мне кажется, что в сборной коротковата скамейка запасных.

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Хочется верить, что за полгода у нас еще появятся реальные кандидаты в национальную команду. На Евро-2020 жду нашу сборную как минимум в четвертьфинале. А там как карта ляжет", - сказал Маркеви

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Сборная Украины, Мирон Маркевич, Новости футбола, УАФ.
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