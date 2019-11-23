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Суркис: По финансовым возможностям Динамо уступает Шахтеру

Суркис: По финансовым возможностям Динамо уступает Шахтеру
15:42 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта:Президент «Динамо» считает, что в ситуация в киевском клубе стабильна.

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о финансовом положении киевского клуба.

«В профессиональном футболе есть интересная фраза: «Можно и при наличии серьезных денег не сделать сильную команду, а вот без денег ее точно не создать».

В нашем клубе ситуация достаточно стабильна, но по финансовым возможностям мы уступаем тому же «Шахтеру». Все познается в сравнении и если сравнить бюджеты «Динамо» и «Шахтера» с другими клубами, то это несоизмеримые величины.

В любом случае, владельца «Зари» Евгения Геллера, владельца «Александрии» Сергея Кузьменко можно только поблагодарить за то, что они вкладывают деньги в футбол. За то, что удерживают клубы на определенном уровне, за то, что отстаивают честь Украины в еврокубках. За то, что бьются с «Динамо» и «Шахтером», пытаясь составить им конкуренцию.

И если бы владельцы других клубов подтянулись бы на этот уровень, подтянули бы бюджеты и развивали команды, то у нас был бы более сильный чемпионат. Все исходит от владельцев и руководителей клубов, это их философия и их желание развивать свои детища.

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Прежде всего, надо любить не место в турнирной таблице, не ситуативные успехи, а любить сам футбол. Вот тогда будет развитие, будет конкуренция и движение вперед. Но еще раз подчеркну: важна стабильность в стране и в экономике. Улучшение экономической ситуации в Украине является важнейшим фактором для развития профессионального футбола», — считает Суркис.

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ФК Шахтер, Игорь Суркис, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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