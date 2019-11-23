Игрок Ливерпуля: Нам нужно добывать победы одна за одной

Новости спорта:Деян Ловрен рассказал о планах на остаток сезона.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен прокомментировал возвращение к клубным делам после игр национальных сборных. Футболист отметил, что на данный момент, несмотря на лидерство, игроки пытаются не обращать внимание на турнирную таблицу.

"Конечно, очень важно после международной паузы продолжить с Ливерпулем с того же места, на котором остановились. Легко сказать о том, чтобы удерживать победный импульс, но это действительно тяжелая работа, как на поле, так и за его пределами", — приводит слова хорвата официальный сайт "красных".

"Мы не смотрим в таблицу. Нам нужно добывать победы одну за другой. Мы не думаем о том, что произойдет через два или три месяца, мы действительно на 100% сосредоточены на следующей игре против Кристал Пэлас. Это наша работа, вот как мы должны это делать".

"Проигранная чемпионская гонка в прошлом году? Я думаю, что теперь мы стали более опытными, и я думаю, что мы многому научились", - заявил хорват.