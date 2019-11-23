Игрок молодежной сборной Бельгии может усилить Динамо

Новости спорта:Динамо может подписать нападающего молодежной сборной Бельгии.

На просмотре в "Динамо" находится нападающий сборной Бельгии U-19 Ибрагим Каргбо-младший. Об этом сообщает Dynamomania.

Рослый (190 см) форвард родился 3 января 2000 года в Сьерра-Леоне, а футболом начинал заниматься в академиях бельгийского клуба "Беерсхот", а также английских команд "Рединг" и "Кристал Пэлас".

На профессиональном уровне дебютировал за бельгийский клуб "Руселар", два с половиной сезона проведя во втором по силе дивизионе страны. Сезон 2019/20 начал все в том же "Руселаре", но провел несколько матчей и перебрался в клуб "Льерс Кемпензонен", который выступает в третьем дивизионе Бельгии.

За "Руселар" Каргбо-младший провел 14 матчей во всех турнирах (не забивал), а за "Льерс" - 10 игр (2 гола).

Каргбо-младший выступал за молодежные сборные Бельгии U-19 (7 матчей, 1 гол) и U-18 (5 матчей, 1 гол).