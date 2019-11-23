Бавария поиздевалась над Фортуной

Новости спорта:Мюнхенцы не оставили шансов сопернику.

В матче двенадцатого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария не оставила шансов аутсайдеру лиги - Фортуне из Дюссельдорфа (4:0).

Уже в первом тайме гости забили три гола. А во второй половине встречи хозяев добил Коутиньо.

Фортуна - Бавария 0:4

Голы: Павар, 11, Толиссо, 27, Гнабри, 34, Коутиньо, 70

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Касим, Гиссельман — Моралес, Бодзек — Томми (Циммер, 87), Финк (Зуттнер, 66), Ковнацки (Соботка, 79) — Хеннингс

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис — Мюллер, Киммих (Горетцка, 76), Толиссо (Алькантара, 71) — Гнабри (Перишич, 63), Левандовски, Коутиньо

Предупреждения: Хеннингс — Мартинес