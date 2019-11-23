Ювентус обыграл команду Малиновского и возглавил Серию А

Новости спорта:Команда Сарри поднялась на первое место.

В матче тринадцатого тура итальянской Серии А туринский Ювентус в тяжелом матче добыл волевую победу над Аталантой.

На гол Госенса, Игуаин ответил дублем. Точку в матче поставил Дибала, забив на 9+2 минуте.

Аталанта — Ювентус 1:3

Голы: Госенс, 56 — Игуаин, 74, 82, Дибала, 90+2.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фрелер (Траоре, 85), Госенс (Кастань, 71) — Пашалич — Барроу (Муриэль, 57), Гомес.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо — Хедира (Джан, 70), Пьянич, Бентанкур (Дуглас Коста, 58) — Бернардески (Рэмси, 26) — Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Паломино, Фрелер, Госенс, Толой, Голлини — Игуаин, Дибала, Куадрадо.

На 17-й минуте Барроу не реализовал пенальти (перекладина).