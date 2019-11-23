Ворскла уступила Днепру-1 в дебютном матче Максимова

Новости спорта:Днепр-1 добыл первую победу в УПЛ за два месяца.

В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла отправилась в гости к Днепру-1, который крайне неудачно выступал в последних играх.

К слову, этот матч стал для Юрия Максимова первым на посту главного тренера Ворсклы, однако дебют у украинского специалиста не удался. Полтавчане уступили хозяевам с минимальным счетом 1:0.

Стоит отметить, что эта победа стала для Днепра-1 первой за последние два месяца в УПЛ.

Днепр-1 — Ворскла 1:0

Голы: Коркишко, 81 (пен.)

Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Логинов, Гуйе, Шаповал — С. Кравченко — Коркишко, Когут, Вакулко (Снижко, 60), Назаренко (Чичиков, 90+2) — Кулиш (Булеца, 74).

Ворскла: Резник — Пердута, Баенко (Очигава, 80), Альюн, Сапай — Петрович, Д. Кравченко, Скляр — Сакив (Козыренко, 65), Васин, Ребенок.

Предупреждения: С. Кравченко, Булеца, Лопыренок — Васин, Ребенок.