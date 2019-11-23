Скачать
Суббота, 23.11.2019
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма

Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма
20:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Челси открыл счёт в матче с Манчестер Сити после гола Канте.

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси» был открыт счёт на 21-й минуте. Отличился полузащитник гостей Н'Голо Канте.

13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.

На 29-й минуте Манчестер Сити сравнял счет. Де Брюйне с рикошетом забил свой гол.

А на 37-й минуте Марез сместился в центр с левого фланга и низом прошил защиту и ворота Челси. Ман Сити уже впереди 2:1.

Камбэк Барселоны в матче с "Огурцами": обзор матча (Видео)

Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».

В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой
03 Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
04 Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
05 "Наш воспитанник": Суркис назвал лучшего украинского форварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь