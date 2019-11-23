Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма

Новости спорта:Челси открыл счёт в матче с Манчестер Сити после гола Канте.

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси» был открыт счёт на 21-й минуте. Отличился полузащитник гостей Н'Голо Канте.

13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.

На 29-й минуте Манчестер Сити сравнял счет. Де Брюйне с рикошетом забил свой гол.

А на 37-й минуте Марез сместился в центр с левого фланга и низом прошил защиту и ворота Челси. Ман Сити уже впереди 2:1.

Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».

В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».