Лион одолел Ниццу с двумя удалениями

Новости спорта:Лион одержал минимальную победу над Ниццей в матче 14-го тура чемпионата Франции.

В первом тайме Ткачи забили дважды — отличились Жефф Рен-Аделаид и Мусса Дембеле, реализовавший пенальти. Впрочем, на 34-й минуте Лион остался в меньшинстве после удаления Фернандо Марсаля.

Ницца отыграла один мяч ближе к концу матча, результативный удар на счету Каспера Дольберга. Спастись Орлятам не удалось, а на 86-й минуте арбитр уравнял составы команд, удалив с поля Патрика Бюрне.

Лион благодаря победе набрал 19 очков и поднялся на пятое место, однако может опустится ниже, если свои матчи сегодня и завтра выиграют конкуренты. Ницца с 17-ю очками на 14-м месте.

В следующем туре Лион сыграет на выезде со Страсбуром, Ницца примет Анже.