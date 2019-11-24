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Ван Бастен угодил в скандал

Ван Бастен угодил в скандал
07:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Марко ван Бастен угодил в скандал, комментируя в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом".

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен попал в скандал, комментируя в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом" (4:1).

Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера "Хераклеса" Франка Вормута. Под конец интервью в трансляцию попали слова ван Бастена. Марко произнёс фразу "Sieg Heil!", которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия.

Вскоре ван Бастен принёс телезрителям извинения.

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"Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения", — приводит слова ван Бастена AD.

Ван Бастен является трёхкратным обладателем "Золотого мяча". Он входит в список ФИФА 100 лучших футболистов мира.

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Футбол, Новости футбола, Марко ван Бастен.
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