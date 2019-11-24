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Фанаты Реала освистывали Бэйла после каждого его касания мяча

Фанаты Реала освистывали Бэйла после каждого его касания мяча
07:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гарет Бэйл принял участие в матче против Реал Сосьедада.

Нападающий "Реал Мадрид" Гарет Бэйл впервые за последние полтора месяца вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура испанской Примеры с "Реалом Сосьедад" (3:1). После его выхода на поле, трибуны "Сантьяго Бернабеу" встречали свистом любое касание мяча валийцом.

"Не могу сказать, справедливо это или нет. Каждый вправе думать всё что угодно. Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошел в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и играть хорошо. Он часть команды", — приводит слова главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана об этой ситуации издание Marca.

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Бэйл принял участие в 7 встречах за "Реал" в чемпионате Испании в этом сезоне. На его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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