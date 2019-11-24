Фламенго за три минуты выиграл Кубок Либертадорес (Фото, Видео)

Новости спорта:Героем матча стал форвард Габигол, который в течении трех минут сначала сравнял счет, а затем и вырвал победу для бразильского клуба.

В финальном матче Кубка Либертадорес бразильский Фламенго в Перу принимал аргентинский Ривер Плейт. Номинальные гости повели уже в первом тайме и чувствовали себя достаточно уверенно и комфортно. Однако, уже во второй половине встречи Фламенго сумел переломит ход поединка. Лишь в концовке встречи нападающий Габигол оформил дубль и принес своей команде заслуженный трофей. Фламенго (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1 Голы: Габриэл Барбоса, 89, 90+2 – Борре, 15. Фанаты Реала освистывали Бэйла после каждого его касания мяча Фламенго: Диегу Алвес, Рафинья, Родригу Кайю, Мари, Филипе Луис, Эвертон Рибейру, Жерсон (Диегу, 66), Виллиан (Витинью, 86), Де Арраскаэта (Пирис, 90+4), Бруну Энрике, Габриэл Барбоза. Ривер Плейт: Армани, Монтиэль, Пинола, Мартинес, Каско (Диас, 77), Фернандес (Альварес, 69), Паласиос, Перес, Де ла Крус, Суарес, Борре (Пратто, 75). Предупреждения: Каско, 30. Суарес, 45+2. Мари, 54. Перес, 71. Рафинья, 80. Габриэл Барбоза, 90+3. Удаления: Паласиос, 90+5. Габриэл Барбоза, 90+5.