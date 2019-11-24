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Рафинье покорилось достижение Роналдиньо и Неймара

Рафинье покорилось достижение Роналдиньо и Неймара
09:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафинья стал 10-м футболистом в истории, кому удалось выиграть главные клубные трофеи Европы и Южной Америки

Защитник "Фламенго" Рафинья стал 10-м игроком в истории, кому удалось выиграт Лигу чемпионов и Кубок Либертадорес. Об этом сообщает в своём "твиттере" Goal.com.

Ранее это достижение покорилось его соотечественникам Нелсону Диде, Маркосу Кафу, Роке Жуниору, Роналдиньо, Неймару и Данило, а также аргентинцам Хуану Пабло Сорину, Карлосу Тевесу и Вальтеру Самуэлю.

Напомним, что Лигу чемпионов Рафинья выиграл в составе "Баварии" в сезоне-2012/13. Также за карьеру защитник поиграл за "Куритибу", "Шальке-04" и "Дженоа".

Фламенго за три минуты выиграл Кубок Либертадорес (Фото, Видео)

"Фламенго", обыграв в финале Кубка Либертадорес "Ривер Плейт", выиграл турнир во второй раз в истории. Впервые бразильский клуб стал сильнейшим в Южной Америке в 1981 году.

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Футбол, Новости футбола, Рафинья.
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