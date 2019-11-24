Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Фанаты Реала ответили Бэйлу баннером

Фанаты Реала ответили Бэйлу баннером
09:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Болельщики вывесили баннер-ответ на трибунах в Мадриде.

Фанаты "Реала" ответили вингеру команды Гарету Бэйлу на его скандальное празднование выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. После победы над Венгрией игрок "сливочных" вместе с партнёрами по сборной фотографировались с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!".

Во время же матча 14-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" на трибунах "Сантьяго Бернабеу" был замечен баннер со следующими словами: "Родриго, Винисиус, Лукас. Бэйл. В таком порядке".

Фото можно посмотреть в "твиттере" Real France.

Фанаты Реала освистывали Бэйла после каждого его касания мяча

Напомним, ранее бывший футболист и спортивный директор "сливочных" Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем о гольфе и только потом о "Реале".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити - Челси: видео голов
02 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
03 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
04 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой
05 Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь