Фанаты Реала ответили Бэйлу баннером

Новости спорта:Болельщики вывесили баннер-ответ на трибунах в Мадриде.

Фанаты "Реала" ответили вингеру команды Гарету Бэйлу на его скандальное празднование выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. После победы над Венгрией игрок "сливочных" вместе с партнёрами по сборной фотографировались с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!".

Во время же матча 14-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" на трибунах "Сантьяго Бернабеу" был замечен баннер со следующими словами: "Родриго, Винисиус, Лукас. Бэйл. В таком порядке".

Фото можно посмотреть в "твиттере" Real France.

« Rodrygo, Vini, Lucas, Bale. Dans cet ordre » pic.twitter.com/6noyGpJyps — Real France (@realfrance_fr) November 23, 2019

Напомним, ранее бывший футболист и спортивный директор "сливочных" Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем о гольфе и только потом о "Реале".