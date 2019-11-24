Лидер Ман Сити рискует пропустить матч с Шахтером в ЛЧ

Новости спорта:Серхио Агуэро получил мышечную травму в матче против Челси.

Лидер атак Ман Сити Серхио Агуэро может пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Во вчерашней игре АПЛ против лондонского Челси форвард получил небольшую мышечную травму, и был заменен во втором тайме встречи. Сегодня аргентинец пройдет обследование после которого станет известно, сколько пропустит звезда Сити.

Гвардиола прокомментировал повреждение Агуэро:

"Надеюсь, мы все узнаем завтра, но выглядит это не очень хорошо. У Серхио мышечная травма. Он рискует пропустить несколько дней во время самой сложной части нашего сезона"

Аргентинец в этом сезоне уже успел наколотить 13 голов в 16 матчах за "горожан" во всех турнирах.

Напомним, матч Ман Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.