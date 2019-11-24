Ошибка Рамоса, пушка Модрича - в обзоре матча Реал - Реал Сосьедад (Фото, Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид - Реал Сосьедад.

Мадридский Реал постепенно возвращает свои утраченные в результате неудачного начала сезона позиции на вершине турнирной таблицы. Перед четырнадцатым туром испанской Ла Лиги "сливочные" шли вровень с действующим чемпионом страны, каталонской Барселоны, опережая принципиального соперника по столице Мадрида на один пункт. Однако противостояние против стремящегося в еврокубки Реала Сосьедада не обещало стать легкой прогулкой для команды Зинедина Зидана.

"Галактикос" продолжали находится под жесточайшей критикой со стороны собственных поклонников в связи с недостаточным, по их мнению, качеством исполняемого командой футбола, а также самоотдачей отдельных исполнителей. Однако французский главный тренер продолжал придерживаться выбранной тактики, что стало предпосылкой для лишь одного поражения на внутренней арене от момента старта национального первенства.

Противостояния образца прошлого сезона против Реала Сосьедада для мадридского клуба были омрачены сразу двумя поражениями с общим счетом 1:5. Достаточно большой контраст на фоне отсутствия осечек с момента игры в сезоне 2014/15 годов. Реал хотел отомстить, а заодно как следует подготовится к игре Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Реал Мадрид — Реал Сосьедад 3:1

Голы: Бензема, 37, Вальверде, 48, Модрич, 74 — Виллиан, 2

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Иско, 83), Каземиро, Вальверде (Кроос, 76) — Родриго (Бэйл, 66), Бензема, Азар.

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо, Льоренте, Монреаль — Эдегор, Субельдия, Мерино — Порту (Янузай, 73), Виллиан, Оярсабаль (Исак, 81).

Предупреждения: Рамос — Сальдуа.

"Королевский" клуб начал поединок с детской ошибки собственного капитана. Серхио Рамос опустил глаза на мяч на фланге, и под натиском соперника отдал передачу назад на Куртуа. Разумеется, что центральный защитник и подумать не мог, что в непосредственной близости располагался нападающий Виллиан, которому нет необходимости дважды предлагать воспользоваться осечкой оппонента. Голкипер был отыгран пробросом, после чего пробить по пустым воротам не составляло труда.

Лучше всех с ролью разыгрывающего в составе Реала в этот вечер справлялся Карим Бензема. Уже после первого паса француза в штрафную мог забивать Эден Азар, если бы не загнал себя к лицевой, откуда мяч можно было запустить только лишь в сторону трибун.

Упущенный момент имени Эдегора и Виллиана, как окажется чуть позднее, будет стоить Сосьедаду больших проблем в дальнейшем течении поединка. Мартин не смог качественно пробить после прострела с правого фланга, а получившаяся в итоге скидка в его исполнении оказалась слишком уж неожиданной для бразильского нападающего.

С угрозой в виде дальнего удара Бенжамена Менди с левого фланга голкипер Ремиро справился без особого труда, хотя и траектория полета мяча была не из самых простых. Равно как и с завершением смещения с фланга в исполнении Эдена Азара не возникло проблем у стража ворот Сосьедада. Куртуа ответил на эту активность визави по голкиперскому цеху отраженным кулаками ударом Эдегора со средней дистанции, после чего, уже в следующей своей атаке, Мадрид получил право исполнить штрафной на правом фланге. Лука Модрид вырезал отменный навес со стандарта на вход во вратарскую, о чем говорит издевательский удар грудью от Карима Бензема, который отправил мяч в незащищенный правый угол ворот.

В начале второго тайма Ремиро застыл на линии собственных ворот во время дальнего удара Вальверде, и только лишь на повторе можно было понять причину такого поведения голкипера басков. Рикошет от Оярсабаля сделал этот выстрел не берущимся.

Обменялись опасными ударами по воротам друг друга Эдегор и Родриго, причем позиция Мартина просто обязывала завершать атаку ударом в любой из свободных углов, а не прямиком в голкипера, по центру. Затем, Алекс Ремиро парировал выстрел Азара из пределов полукруга у штрафной, которым бельгиец завершал свой очередной вираж с фланга.

И, еще чуть позднее, на поле появился наиболее обсуждаемый игрок Реала последних дней — Гарет Бэйл. Трибуны "Сантьяго Бернабеу" оживились в этот момент посредством оглушительного свиста, однако валлиец вышел на футбольное поле явно не просто отбывать номер. Его подача с правого фланга на голову Кариму Бензема переросла в комфортную скидку француза под удар Луке Модричу, который вколотил мяч между защитником, голкипером и левой штангой. Сосьедад был обречен, Бэйл упустил несколько возможностей отметиться забитым мячом, а "сливочные" одержали очередные три очка.

В следующем туре мадридский Реал сыграет в баскском регионе против Алавеса, а в гости к Реал Сосьедаду совершит визит представитель провинции Гипускоа — Эйбар.