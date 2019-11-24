Вернер установил уникальный рекорд Бундеслиги

Новости спорта:Тимо Вернер стал самым молодым футболистом Бундеслиги, который отыграл 200 матчей в лиге.

Форварду РБ Лейпциг Тимо Вернеру покорилось уникальное достижение в матче Бундеслиги. Немец стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому покорилась отметка в 200 матчей в рамках первенства.

Во вчерашнем матче против Кельна (4:1) Форвард сыграл свой 200-й матч в чемпионате Германии, к тому же отличился забитым голом. Мяч в ворота "Козлов" стал для форварда уже 12 в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Это второй бомбардирский показатель в лиге после поляка Роберта Левандовски.

На момент поединка с Кельном Тимо Вернеру было 23 года, 8 месяцев и 18 дней, сообщает официальный твиттер организации.

Помимо матчей, которые Вернер наиграл за РБ Лейпциг, почти половину из всех поединков в национальном чемпионате он провел за Штутгарт, где выступал в течение трех лет.

В нынешнем сезоне в рамках Бундеслиги Вернер сыграл 12 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. РБ Лейпциг находится на втором месте турнирной таблицы.