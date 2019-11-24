Лидер Интера получил серьезную травму

Новости спорта:Лидер Интера Николо Барелла получил серьезную травму колена.

Полузащитник и один из лидеров Интера Николо Барелла получил серьезную травму колена правой ноги во время игры в рамках Серии А против Торино (3:0). Хавбек неудачно сыграл пяткой в конце первого тайма и покинул поле в слезах. На момент травмы ведущего игрока Интера счёт на табло уже был 2:0 в пользу миланцев, а игра закончилась разгромом (3:0)

Ситуацию прокомментировал его одноклубник — защитник Стефан де Врей, который поддержал своего друга:

«Будем надеяться на лучшее, но казалось что-то серьезное», – приводит слова де Врея итальянское издание Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне лидер миланцев сыграл за Интер 16 матчей во всех турнирах, в которых от отметился 2 голами и 3 ассистами.

Интер располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая Ювентусу одно очко.

Следующий матч Интера состоится 27 ноября в рамках Лиги чемпионов. Черно-синие сыграют против Славии. Старт матча в 22:00.