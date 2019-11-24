Наставник МЮ рассказал о трансферных планах клуба

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер рассказал о грандиозных планах клуба на зимнее трансферное окно.

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о грандиозных планах клуба на зимнее трансферное окно. Звездный норвежец уверяет, что немногие клубы захотят продавать своих игроков, поэтому акцент будет сделан на арендные соглашения.

«Трансферный бюджет клуба? Дело не в какой-то сумме денег. Мы покупаем лишь тех игроков, которых видим в нашем клубе в долгосрочной перспективе, а не только на три или четыре месяца», — цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

«Доступны ли игроки, которых мы хотим купить? Вероятно, что нет, потому что это январь. Немногие клубы продают игроков зимой, если хотят видеть их у себя в команде. Возможно, мы возьмем одного или двух игроков аренду, но дело не в деньгах, а в том, чтобы помочь команде. Мы рассматриваем доступные для нас варианты».

На сегодняшний день Манчестер Юнайтед занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Сегодня в рамках 13-го тура АПЛ команда Сульшера встретится с Шеффилд Юнайтед на выезде. МЮ располагается на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.