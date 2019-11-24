В Милане подтвердили интерес к Ибрагимовичу

Один из руководителей Милана Фредерик Массара заявил о возможном переходе в стан "россонери" одиозного форварда Златана Ибрагимовича.
"Ибрагимович – великий чемпион, вписавший важные страницы в историю Милана. Когда его имя связывают с нашим клубом, то от этого тяжело отказаться, но пока это лишь идея. Когда откроется зимнее трансферное окно, мы с тренером посмотрим, что нужно предпринять", — приводит слова функционера Football Italia.
Контракт именитого шведа с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается 31 декабря этого года, после чего форвард получит статус свободного агента. На игрока также претендует Тоттенхэм и еще ряд именитых клубов, не только из Европы.
Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить Ибрагимовичу огромный контракт с окладом в 6 млн евро за полтора сезона.