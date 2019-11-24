Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

В Милане подтвердили интерес к Ибрагимовичу

В Милане подтвердили интерес к Ибрагимовичу
11:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович близок к возвращению в Милан.

Один из руководителей Милана Фредерик Массара заявил о возможном переходе в стан "россонери" одиозного форварда Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович – великий чемпион, вписавший важные страницы в историю Милана. Когда его имя связывают с нашим клубом, то от этого тяжело отказаться, но пока это лишь идея. Когда откроется зимнее трансферное окно, мы с тренером посмотрим, что нужно предпринять", — приводит слова функционера Football Italia.

Наставник МЮ рассказал о трансферных планах клуба

Контракт именитого шведа с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается 31 декабря этого года, после чего форвард получит статус свободного агента. На игрока также претендует Тоттенхэм и еще ряд именитых клубов, не только из Европы.

Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить Ибрагимовичу огромный контракт с окладом в 6 млн евро за полтора сезона.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити - Челси: видео голов
02 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
03 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
04 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой
05 Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь