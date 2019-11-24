Невероятный сейв Хандановича, неуловимый Лукаку - в обзоре матча Торино - Интер (Видео)

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11:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть обзор и видео голов матча 13-го тура Серии А Торино - Интер.

Интер в рамках тринадцатого тура Серии А гостил Торино и смог набрать три важных балла.

Подопечные Антонио Конте довольно быстро смогли открыть счет — точным ударом отметился Лаутаро Мартинес.

На исходе получаса игры Де Врей удвоил преимущество своей команды, а гол Лукаку в начале второго тайма снял абсолютно все вопросы.

Торино - Интер 0:3

Голы: Мартинес, 12, Де Врей, 32, Лукаку, 55

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Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Бремер (Айна, 57) — Де Сильвестри, Баселли (Беренгер, 71), Мейте, Ансальди — Лукич, Верди, Белотти (Дзадза, 11)

Интер: Ханданович — Годин, Де Врей, Шкриниар — Дамброзио (Димарко, 83), Весино, Брозович, Барелла (Валеро, 45+3), Бираги — Лукаку, Мартинес (Кандрева, 69)

 

Предупреждения: Иццо, Айна — Мартинес, Дамброзио, Шкриниар

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ФК Интер (Милан), ФК Торино, Серия А, Футбол, Новости футбола, Торино - Интер.
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