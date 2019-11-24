Остроумный розыгрыш штрафного - в обзоре матча Арсенал - Саутгемптон (Видео)

"Святые" сразу же показали, что будут бороться за победу — Ингс открыл счет уже на восьмой минуте поединка.
Впрочем, Ляказетт довольно быстро восстановил паритет. В середине второго тайма гости заработали одиннадцатиметровый, а Уорд-Прауз, хоть и не лучшим образом нанес удар с "точки", оказался первым на добивании.
Казалось, что Арсенал потерпит поражение, но Ляказетт вновь показал себя, сравняв счет уже в компенсированное время.
Арсенал - Саутгемптон 2:2
Голы: Ляказетт, 18, 90+6 — Ингс, 8, Уорд-Прауз, 71
Арсенал: Лено — Чемберс (Пепе, 46), Давид Луис, Сократис — Бельерин (Мартинелли, 83), Торрейра (Уиллок, 83), Гендузи, Тирни — Озил — Ляказетт, Обамеянг
Саутгемптон: Макарти — Суареш, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Уорд-Прауз, Хейбьерг, Армстронг (Буфаль, 86) — Обафеми (Дженепо, 76), Ингс (Лонг, 73), Редмонд
Предупреждения: Торрейра, Сократис, Ляказетт, Пепе, Тирни, Гендузи — Ингс, Бертранд
На 71-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.