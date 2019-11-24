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Остроумный розыгрыш штрафного - в обзоре матча Арсенал - Саутгемптон (Видео)

Остроумный розыгрыш штрафного - в обзоре матча Арсенал - Саутгемптон (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В рамках 13-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимал Саутгемптон, который пас задних в турнирной таблице АПЛ.

"Святые" сразу же показали, что будут бороться за победу — Ингс открыл счет уже на восьмой минуте поединка.

Впрочем, Ляказетт довольно быстро восстановил паритет. В середине второго тайма гости заработали одиннадцатиметровый, а Уорд-Прауз, хоть и не лучшим образом нанес удар с "точки", оказался первым на добивании.

Казалось, что Арсенал потерпит поражение, но Ляказетт вновь показал себя, сравняв счет уже в компенсированное время.

Арсенал - Саутгемптон 2:2

Голы: Ляказетт, 18, 90+6 — Ингс, 8, Уорд-Прауз, 71

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Арсенал: Лено — Чемберс (Пепе, 46), Давид Луис, Сократис — Бельерин (Мартинелли, 83), Торрейра (Уиллок, 83), Гендузи, Тирни — Озил — Ляказетт, Обамеянг

Саутгемптон: Макарти — Суареш, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Уорд-Прауз, Хейбьерг, Армстронг (Буфаль, 86) — Обафеми (Дженепо, 76), Ингс (Лонг, 73), Редмонд

Предупреждения: Торрейра, Сократис, Ляказетт, Пепе, Тирни, Гендузи — Ингс, Бертранд

На 71-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.

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