Отмененный гол и волевая победа: обзор матча Кристал Пэлас - Ливерпуль (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас - Ливерпуль.

Текущий лидер чемпионата Англии Ливерпуль гостил в Лондоне на Селхерст Парк у Кристал Пэлас. После международной паузы "скаузерам" важно было не большой кровью взять три очка и готовится к матчу Лиги чемпионов против Наполи. В стартовом составе "красных" не было Мохаммеда Салаха, который начал поединок со скамейки запасных из-за небольшого повреждения, однако с первых минут вышел Эндрю Робертсон, который также был под вопросом.

Классически для гостевых поединков Ливерпуля, первый тайм команда провела не самым лучшим образом. На протяжении первых 45 минут гости не создали ни единого острого момента у ворот Гуаиты. Хозяева же сумели навязать команде Клоппа не просто приличную борьбу, но и вовсе моментами выглядели лучше своих оппонентов. Команда Ходжсона имела несколько неплохих моментов у ворот Алиссона, однако не всегда группе атакующих футболистов хватало мастерства, дабы завершить момент голом.

В конце первого тайма Кристал Пэлас сумел отправить мяч в ворота после штрафного удара из фланга. Миливоевич подал, Вейналдум подправил и Томкинс замкнул подачу. После "прослушки" VAR арбитр матча Кевин Френд отменил взятие ворот, так как в момент подачи Джордан Айю сфолил на Деяне Ловрене.

Во втором тайме Ливерпуль начал более активно. И уже в дебюте второй 45-минутки имел несколько хороших атак. Вначале Мане попытался поразить ворота ударом за пределов штрафной после выверенной передачи Хендерсона из центра поля. Затем после выстроенной атаки через полуфланг Робертсон прострелил в штрафную площадь и Мане, обработав мяч, открыл счет матче. 0:1!

После этого "хрустальные" пытались найти счастье за счет дальних ударов. Однако команде Ходжсона немного не везло: то мимо, то в руки Алиссону. Также были интересные выпады через фланги, однако во время прострелов Ван Дейк был первый на мяче. Параллельным курсом Ливерпуль имел возможность удвоить преимущество, однако Фирмино не реализовал выход один на один.

У "хрустальных" на замену вышел Кристиан Бентеке, который немного разнообразил игру команды в атаке. Также у форварда был момент, когда он пробивал ударом через себя, однако мяч прошел немного мимо створа. Немногим позже хозяева все же забили свой гол — заслуженный, чистый и по делу. Тот же Бентеке протащил мяч по флангу, отдал на угол штрафной Таунсенду, а тот в свою очередь выкатил на Заа, который плотным ударом поразил угол ворот Алиссона. 1:1.

Сразу после этого мерсисайдцы усилили свою атаку, став играть более активно. Спустя три минуты гости заработали угловой, после которого Фирмино вывел свою команду вперед, воспользовавшись хаосом, который творился в штрафной площади хозяев. 1:2. Ливерпуль пытался сбить темп игры, а Кристал Пэлас спасти матч. Хозяева создали несколько интересных выпадов. Во время одного из них Заа имел шикарную возможность вновь сравнять счет, однако с убойной позиции пульнул "круглового" выше ворот.

Таким образом, Ливерпуль добыл нелегкие три очка и продолжает движение к заветному чемпионству, вновь увеличив отрыв от преследователей (возможно временно). Кристал Пэлас выдал хороший, добротный матч, однако команде Роя Ходжсона не хватило фарта и мастерства в некоторых моментах.

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2

Голы: Заа, 82 — Мане, 49, Фирмино, 85.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд (Келли, 70), Томкинс, Кэхилл, Ван Анхолт — Куяте (Шлупп, 72), Миливоевич, Макартур — Таунсенд, Заа, Айю (Бентеке, 76).

Ливерпуль: Алиссон — Александрер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 79), Фабиньо, Вейналдум — Окслейд-Чемберлейн (Ориги, 64), Фирмино (Гомес, 89), Мане.

Предупреждение: Фабиньо.