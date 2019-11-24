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Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
14:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В воскресенье, 24 ноября, "Карпаты" сыграют на своем поле против донецкого "Олимпика" в матче 15-го тура УПЛ.

В воскресенье, 24-го ноября, во Львове «Карпаты» встретятся с донецким «Олимпиком» в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится на стадионе «Украина», начало в 14:00.

Онлайн-трансляция матча:

«Карпаты»: Артым – Мартинс, Веремиенко, Вакуленко, Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде, Лях.

Запасные: Задерейко, Войкович, Гуцуляк, Бойчук, Лейоус, Ди Франко, Якимец.

«Олимпик»: Крынский – Ксенз, Гришко, Зотько, Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич, Балашов, Шахаб.

Запасные: Пеньков, Джеффри, Завийский, Салу, Лукьянчук, Клименчук, Тейшейра.

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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