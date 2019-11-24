Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

В воскресенье, 24-го ноября, во Львове «Карпаты» встретятся с донецким «Олимпиком» в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится на стадионе «Украина», начало в 14:00.
Онлайн-трансляция матча:
«Карпаты»: Артым – Мартинс, Веремиенко, Вакуленко, Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде, Лях.
Запасные: Задерейко, Войкович, Гуцуляк, Бойчук, Лейоус, Ди Франко, Якимец.
«Олимпик»: Крынский – Ксенз, Гришко, Зотько, Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич, Балашов, Шахаб.
Запасные: Пеньков, Джеффри, Завийский, Салу, Лукьянчук, Клименчук, Тейшейра.