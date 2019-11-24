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Двойной блок, реакция Щесны - в обзоре матча Аталанта - Ювентус (Видео)

Двойной блок, реакция Щесны - в обзоре матча Аталанта - Ювентус (Видео)
14:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 13-го тура чемпионата Италии Аталанта - Ювентус.

В отсутствие Криштиану Роналду, Алекса Сандро и Блеза Матюиди Ювентус выглядел не слишком уверенно в Бергамо, и уже на 17-й минуте мог оказаться в роли проигрывающей команды.

Пробивать пенальти, назначенный за игру рукой, Аталанта почему-то доверила Барроу — не самому опытному игроку в составе хозяев, к тому же еще не забивавшему в нынешнем сезоне. Удар гамбийского форварда был неплох, но мяч угодил в перекладину, а добивание Толоя успеха не принесло.

На 26-й минуте лазарет Ювентуса пополнил Бернардески, уступившим место на поле Рэмси, Аталанта же продолжала атаковать ворота Щесны.

Добиться своего "богине" удалось на 56-й минуте, когда отличился Госенс, однако спустя 20 минут после серии рикошетов Игуаин смог послать мяч в сетку, и он же за 8 минут до конца матча вывел гостей вперед.

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Уже в компенсированное время окончательно похоронил надежды бергамасков Дибала, отметивший голом свой 200-й матч в Серии А.

Взяв три очка, Ювентус гарантировал себе первое место по итогам 13-го тура.

Аталанта - Ювентус 1:3

Голы: Госенс, 56 — Игуаин, 74, 82, Дибала, 90+2.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фрелер (Траоре, 85), Госенс (Кастань, 71) — Пашалич — Барроу (Муриэль, 57), Гомес.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо — Хедира (Джан, 70), Пьянич, Бентанкур (Дуглас Коста, 58) — Бернардески (Рэмси, 26) — Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Паломино, Фрелер, Госенс, Толой, Голлини — Игуаин, Дибала, Куадрадо.

На 17-й минуте Барроу не реализовал пенальти (перекладина).

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